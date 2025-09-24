اختتامیه دوره مربیگری درجه A فوتبال آسیا در خرم آباد
رئیس کمیته آموزشی هیئت فوتبال لرستان گفت: دوره مربیگری درجه A فوتبال آسیا با حضور ۲۱ مربی ملی و باشگاهی کشور در خرم آباد به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس کمیته آموزشی هیئت فوتبال لرستان گفت: دوره مربیگری درجه A فوتبال آسیا با حضور ۲۱ مربی ملی و باشگاهی کشور در دو بخش ۱۲ روزه تئوری و عملی و در قالب۴ بخش ازیکم شهریور در خرم آباد آغاز شده است و امروز به پایان رسید.
روزبه خمان با اشاره به بالا بودن سطح کیفی این دوره افزود: در اختتامیه این دوره مدرک A مربی گری فوتبال آسیا به شرکت کنندگان اهدا شد.
روزبه خمان هدف از این دورهها را افزایش دانش روز مربیان جوان ونشستن این مربیان بر روی نیمکتهای مربیگری تیم ملی و باشگاهی عنوان کرد.