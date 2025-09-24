به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این آتش سوزی از عصر دیروز آغاز و تا صبح امروز در چندین مرحله مهار شد اما دوباره شعله های آتش زبانه کشیده است.

دیشب پس از خاموش کردن این منطقه، کوه‌های مجاور روستای خواجه و گردنه تنگ تور و کوه‌های چشمه خانی قلعه نو نیز دچار آتش سوزی شد.

در حال حاضر دوباره آتش در کوه‌های پله پا و اطراف آن شعله‌ور شده است و همزمان سه نقطه از کوه‌های منطقه کامفیروز در آتش می‌سوزد.

نیرو‌های امدادی از نیرو‌های منابع طبیعی و طبیعت دوستان در حال تلاش هستند تا شعله‌ها را مهار و آتش سوزی را خاموش کنند.