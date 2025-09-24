به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون عمرانی استانداری گیلان، جمعی از مدیران استان و شهرستانی، از محل ساخت میدان بزرگ خاکیان به مساحت ۲۵ هزار مترمربع در صومعه سرا بازدید کردند.

هوشنگ بازوند با بیان اینکه ۱۴ هزار مترمربع از زمین‌های این میدان شخصی است که باید تمللک آن خریداری شود، افزود: برای اجرای طرح ساخت میدان خاکیان صومعه سرا و تملک اراضی شخصی، اعتبارات مورد نیاز پس از تصویب نهایی اعلام و بزودی ساخت آن با مشارکت شهرداری این شهر آغاز می‌شود.

نقشه میدان خاکیان در ورودی شهر صومعه سرا که یکی از مطالبات مردم این شهر است، بیش از یک ۱۰ سال پیش طراحی و کلنگ آن بر زمین زده شد، اما تاکنون ساخت آن آغاز نشده است.