معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس گفت: ساخت ۵۰ هزار کلاس درس در اجرای نهضت مدرسه سازی در کشور پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حمیدرضا خان محمدی روز چهارشنبه در آیین افتتاح ۲ باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان فردیس گفت: در مجموع ساخت ۵۰ هزار کلاس درس در اجرای نهضت مدرسه سازی در کشور پیش بینی شده که در ۶ماهه دوم امسال بخشی از کلاس‌های درس با همکاری بنیاد مستضعفان تقدیم دانش آموزان خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرانه آموزشی کشور ۵.۴۵ مترمربع است و این سرانه در استان البرز به سه متر مربع می‌رسد افزود: براساس برنامه هفتم توسعه سرانه آموزشی کشور ۶.۱ مترمربع باید باشد؛ البرز استانی مهاجر پذیراست که باید به جد سرانه‌های آموزشی آن را توسعه داد.

خان محمدی اعلام کرد: ۱۲ هزار کلاس درس در اجرای نهضت مدرسه سازی تاکنون در کشور احداث و تقدیم دانش آموزان شده است