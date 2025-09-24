به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علی زنگنه نیا گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور در سطح شهرستان پاسارگاد، ماموران انتظامی ۳۵ دستگاه وسایل نقلیه شامل ۲۱ دستگاه خودرو و ۱۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف و به پارکینگ انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد ادامه داد: این وسایل نقلیه دارای تخلفاتی همچون نداشتن پلاک و مخدوش کردن آن، آلودگی صوتی، تغییر در اصالت خودرو و نداشتن مدارک قانونی بودند.