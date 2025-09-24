پخش زنده
مدیرعامل توانیر گفت: بیش از ۷۵ درصد مخازن سوخت مایع نیروگاهها پر است و در یک ماه آینده ذخیره سوخت مایع نیروگاهها تکمیل میشود و قطعا زمستان امسال شرایط بهتری را در تامین برق درمقایسه با پارسال خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه رونمایی از طرح ملی سبا در جمع خبرنگاران افزود: با برنامههای پیش بینی شده با وزارت نفت امیدواریم این روند ادامه یابد.
سخنگوی صنعت برق درپاسخ به این سوال که آیا در زمستان امسال از سوخت مازوت ونفت کوره در نیروگاهها استفاده خواهد شد پاسخ داد:سوخت اول همه نیروگاهها گاز است وسوخت دوم ۸۵ درصد نیروگاهها گازوئیل و ۱۵ درصد دیگر مازوت ونفت کوره خواهد بود.
وی گفت:بر اساس قانون برنامه هفتم و قانون مانعزدایی، پیشبینی شده بهکسانی که صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی داشته باشند، برقی که صرفهجویی میشود از طریق گواهی صرفهجویی به آنان عرضه شود.
رجبی مشهدی افزود: این گواهیها قابلیت دارند بهعنوان برقی که قطع نمیشود در اختیار صنایع قرار گیرند و یا در تابلوی بهینه سازی مصرف عرضه شوند که قیمت بسیار بالایی دارد که قطعا از آن استقبال میشود و توجیه پذیر خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق افزود: در بخش خانگی، از امسال طرح کارور برق در حال راهاندازی است که بر اساس آن، تا تابستان آینده مشترکانی که در بخش خانگی صرفهجویی میکنند میتوانند برق صرفهجویی شده را به کارور برق برسانند و در اختیار مشترکان بزرگ که برق مازاد نیاز دارند قرار گیرد.
مدیرعامل توانیر درباره نقش واردات گاز از روسیه در کاهش ناترازی سوخت نیروگاهها گفت: بهطور قطع افزایش تامین گاز به کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاهها و پایداری تولید برق در فصل سرما کمک خواهد کرد.
وی ادامهداد: تا پایان سال ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به ۷ هزار مگاوات میرسد که کمک قابل توجهی به کاهش محدودیتهای تامین برق در تابستان اینده خواهد کرد.