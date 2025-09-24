پخش زنده
کشاورزان خوزستانی برای دریافت کود کشت پاییزه به ادارات جهاد کشاورزی شهرهای استان مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان در گفتگو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان گفت: با توجه به نزدیکی فصل کشت پاییزه توزیع کود مورد نیاز کشاورزان از جمله کود اوره و سرک در استان آغاز شده است.
سید علی موسوی افزود: به طور روزانه کودهای مورد نیاز کشت پاییزه تحویل کارگزاریهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان میشود و کشاورزان میتوانند جهت دریافت سهمیه خود به مدیریتهای جهاد کشاورزی و یا کارگزاریهای این شرکت در سراسر استان مراجعه نمایند.
وی ادامه داد: کوه اوره و سرک مورد نیاز کشاورزان براساس نوع کشت و الگوی کشت تعیین میشود و به کشاورزان تحویل داده خواهد شد.