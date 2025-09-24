پخش زنده
اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند که بیژن حیدری برای سپاهان و میثم حیدری برای ذوبآهن قضاوت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ براین اساس تیم سپاهان روز جمعه ۴ مهر ماه مهمان خیبر خرمآباد است که به همراه رحیم حاجیپور، علیرضا طاهرخانی و رسول اولیایی داوران این دیدار هستند، کوپال ناظمی و حسین زمانی داوران VAR خواهند بود و یداله جهانبازی نیز ناظر داوری است.
تیم ذوبآهن نیز روز جمعه ۴ مهر ماه میزبان آلومینیوم اراک است که میثم حیدری داور این بازی است و صادق رستمی، سامان سحابمنش و میثم عباسپور وی را در این امر همراهی میکنند؛ مرتضی منصوریان و بهمن عبدالهی داوران VAR هستند.
سپاهان در جایگاه چهاردهم و ذوب آهن در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار دارند.