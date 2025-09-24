رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: ساختمان شیشه‌ای، نماد همه اصحاب قلم، مقاومت مردم شریف ایران و مقاومت رسانه ملی است.

ساختمان شیشه‌ای، نماد اصحاب قلم، فرهنگ و رسانه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیمان جبلی امروز در بازدید وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از ساختمان شیشه ای ، درخصوص طرح ها و ایدهایی که یادگاری از ساختمان شیشه ای برای بازدیدکنندگان و آیندگان باشد گفت : ساختمان شیشه ای ، مهمترین میراث معنوی و مقاومتی ملت ما در تاریخ معاصر است .

وی افزود : این ساختمان تنها نماد یک سازمان و یک رسانه نیست بلکه نماد تمام صاحبان قلم شجاع و قیوری است که در دفاع از حق و حقیقت در اقصی نقاط جهان فداکاری کردند و می کنند و نماد بیش از 250 شهید خبرنگار در غزه است ، لذا این میراث ماندگار مقاومتی و ارزشمند ، در طول تاریخ همواره در اذهان باقی خواهد ماند .

رئیس رسانه ملی گفت : ما باید تلاش کنیم این میراث را با شیوه های مناسب در طول زمان ماندگار کنیم بسیاری از تجربه های ارزشمند در جهان وجود دارد درخصوص موزه های جنگ که در کشور ما نیز موزه دفاع مقدس وجود دارد ، اما ساختمان شیشه ای ، در تاریخ ملت ما بی سابقه است و یک تجربه جدید به حفظ و نگهداری از میراث معنوی معاصر اضافه می کند .

آقای جبلی گفت : هدف قرار دادن رسانه ملی ، حادثه ای است که باید در حفظ ، ثبت و درس گرفتن از این مقاومت مردم تلاش کنیم و بتوانیم به این امانت وفادار بمانیم و آیندگان حق دارند از جزئیات این حماسه باخبر باشند .