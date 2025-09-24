پخش زنده
هوای خنک تا پایان روز پنجشنبه در استان ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد، تا اوایل هفته آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد را انتظار داریم.
مینا معتمدی افزود: از روز شنبه شدت وزش باد افزایش یافته و در برخی ساعات عصر و اوایل شب گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۰ درجه بالای صفر و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد پنجشنبه به ۱۳ درجه بالای صفر میرسد.