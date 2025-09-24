به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،مسابقات کاراته بین‌المللی روسیه طی روزهای ۲۹ شهریورماه لغایت یکم مهرماه به میزبانی شهر سن پترزبورگ برگزار گردید که در این دوره از مسابقات خانم دریا زنگنه در وزن منفی ۶۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز این دوره از مسابقات گردید.

گفتنی است که سرپرستی تیم منتخب کشور هم بر عهده آقای حامد دارابی بود. در این دوره از مسابقات با حضور ۱۰ تیم از کشورهای مختلف برگزار شد، شش ورزشکار ایرانی حضور داشتند که خانم دریا زنگنه تنها نماینده کرمانشاهی تیم، موفق به کسب مدال برتز مسابقات شد.