به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ غلامحسین خشنودزاده گفت: ماموران کلانتری ۱۴ خاوران این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی به یک دستگاه خودرو سواری پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار و ۳۷۹ ثوب انواع پوشاک بدون مجوز قانونی کشف شد، افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالای کشف شده ۲ میلیارد ریال برآورد شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خفر گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.