براساس جدیدترین آمار انجمن جهانی فولاد؛ تولید فولاد ایران در آگوست ۲۰۲۵، با ۷.۹ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ انجمن جهانی فولاد آخرین آمار تولید فولاد جهان را منتشر کرد. بر اساس این آمار، فولادسازان جهان در هشت‌ماهه ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵، یک‌میلیارد و ۲۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی؛ ۱.۷ درصد کاهش داشته است.



فولادسازان ایرانی در آگوست ۲۰۲۵ حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند که در مقایسه با آگوست ۲۰۲۴ رشد ۷.۹ درصدی را نشان می‌دهد. اما در مجموع هشت ماهه میلادی(ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵)، تولید فولاد کشور با رقم ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش؛ تولید فولاد جهان در ماه آگوست ۲۰۲۵ در مقایسه با آگوست سال گذشته؛ ۰.۳ درصد افزایش داشت و فولادسازان دنیا در این ماه ۱۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند.

فولادسازان چینی نیز روند کاهش تولید را ادامه دادند؛ تولید چین در هشت‌ماه نخست ۲۰۲۵، ۲.۸ درصد کمتر از مدت مشابه ۲۰۲۴ بود و به ۶۷۱ میلیون ۸۰۰ هزار تن رسید، در ماه آگوست ۲۰۲۵ نیز ۰.۷ درصد کاهش تولید نسبت به آگوست سال گذشته ثبت شد.

روند کاهشی تولید جهانی فولاد در بیشتر کشور‌های برتر ادامه دارد؛ با این حال، هند، امریکا و ترکیه در هشت‌ماه نخست ۲۰۲۵ رشد تولید را تجربه کردند. بیشترین کاهش تولید میان ۱۰ کشور برتر به آلمان اختصاص دارد که ۱۱.۹ درصد کاهش را ثبت کرد.

بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، چین، هند، امریکا، ژاپن، روسیه، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، برزیل و ایران به ترتیب رتبه‌های یک تا ده تولید جهانی فولاد را در اختیار دارند و ایران همچنان در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان قرار دارد.