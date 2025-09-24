به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان در بازدید از شهرک صنعتی بیجار اظهار داشت: شهرستان بانه به‌عنوان قطب تولید لوازم خانگی و روشنایی در استان شناخته می‌شود و بیجار نیز با تمرکز واحدهای صنعتی در حوزه قطعه‌سازی، به یکی از قطب‌های نوظهور تولید قطعات خودرو در کشور تبدیل شده است.

امانی افزود: فعالان این حوزه با استفاده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی منطقه، بخش قابل توجهی از نیاز شرکت‌های خودروسازی داخلی را تأمین می‌کنند.

در این نشست، فرماندار بیجار نیز با بیان اینکه این شهرستان ۴۶ درصد از معادن فعال کردستان را در اختیار دارد، گفت: بیجار از ظرفیت بالایی برای ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغال‌زایی برخوردار است.

کاظمی بر توجه جدی دولت به ظرفیت‌های شهرستان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی تیم اقتصادی استان برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه بیجار به فرصت‌های بالفعل شد.

گفتنی است هم‌اکنون ۹۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان کردستان فعال هستند.