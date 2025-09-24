پخش زنده
کتابخانه امام هادی مهریز پس از یکسال و نیم تعطیلی و اجرای عملیات بازسازی، با حضور دبیرکل هیئت امنای نهاد کتابخانههای عمومی کشور بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این کتابخانه که نخستینبار در سال ۱۳۴۵ تأسیس و در سال ۱۳۶۳ به ساختمان جدید منتقل شده بود، طی سالهای اخیر بدون بازسازی باقی مانده و با مشکلات متعددی روبهرو بود. اکنون با اعتباری معادل چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و با همراهی خیران، بازطراحی و تجهیز آن به پایان رسیده است.
دبیرکل هیئت امنای نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این مراسم با اشاره به رویکرد جدید این نهاد گفت: کتابخانههای امروز باید فراتر از امانت کتاب عمل کنند و به محیطی پویا برای حضور خانوادهها و اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی تبدیل شوند. بازطراحی فضاها در کتابخانه امام هادی نمونهای از این رویکرد است که بخش کودک، سالنهای مطالعه خصوصی و سالن جلسات به آن اضافه شده است.
آزاده نظربلند افزود: یکی از اهداف اصلی ما بهروز کردن منابع و کتابهای کتابخانههاست تا بتوانیم مخاطبان بیشتری بهویژه کودکان و نوجوانان را جذب کنیم. همچنین با آغاز سال تحصیلی، کتابخانهها ظرفیت مناسبی برای همکاری با مدارس دارند و میتوانند بهعنوان خانه دوم دانشآموزان مورد استفاده قرار گیرند.
رفیعی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد نیز اظهار داشت: کتابخانه امام هادی قبل از بازسازی، بیش از هزار عضو فعال داشت و ماهانه حدود ۸۰۰ جلد کتاب در آن به امانت سپرده میشد. در جریان نوسازی، علاوه بر تجهیز کامل میزها و صندلیها، بخش کودک توسعه یافت و سالنهای مطالعه ویژه خواهران و برادران و یک سالن جلسات مجهز به فضا اضافه شد تا محیطی استاندارد و جذاب در اختیار مردم قرار گیرد.
حسین عسکرزاده، فرماندار مهریز هم با قدردانی از حمایتهای انجامشده گفت: در توافقی که با دبیرکل نهاد و مدیرکل استان مقرر شد سایر کتابخانههای مهریز نیز در صورت نیاز به بازسازی عمرانی یا تجهیز، با استفاده از اعتبارات شهرستان و در قالب مشارکت، مورد حمایت قرار گیرند.
کتابخانه امام هادی مهریز با زیربنای ۶۲۰ متر مربع و فضاهای بازطراحی شده، هماکنون آماده خدمترسانی به علاقهمندان کتاب و فرهنگ در این شهرستان است.