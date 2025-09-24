معاون قضایی اداره کل دادگستری خراسان رضوی گفت: تعامل سازنده میان قوه قضائیه و سایر نهادها، ضامن سلامت اداری و ارتقاء اعتماد عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجت‌الاسلام آقایی آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان بردسکن با اشاره به نقش حمایتی دستگاه قضایی در توسعه و بهبود عملکرد ادارات گفت:دستگاه قضایی می‌تواند با ارائه مشاوره‌های حقوقی، نظارت قانونی و حمایت قضایی، در حل مشکلات ادارات نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. این همکاری، نه‌تنها موجب تسهیل امور اجرایی می‌شود، بلکه از بروز تخلفات و آسیب‌های اداری نیز جلوگیری می‌کند.

وی افزود: دادستان‌ها و رؤسای دادگستری باید با نگاه راهبردی، در کنار مدیران اجرایی باشند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار کنند.

معاون قضایی اداره کل دادگستری خراسان رضوی گفت: مردم و مقامات اجرایی باید در یک مسیر و یک پرونده باشند؛ نه در تقابل با یکدیگر.

دراین مراسم سید مجتبی عاجل به عنوان دادستان جدید شهرستان بردسکن معرفی و از زحمات و خدمات ۴ ساله عباس درودی نیا قدردانی شد.