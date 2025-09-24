به مناسبت بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس در مراسمی چند طرح عمرانی در منطقه قره کهریز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این طرحها شامل مدرسه روستای جمال آباد، دبستان روستای اَرکوین و زمین چمن مصنوعی روستاب چشمه پهن بود که با حضور ابراهیمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.
همچنین در نشست مشترک دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای منطقه قره کهریز با نماینده و بعضی مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان اراک راهکارهای حل مسائل و مشکلات این منطقه بررسی شد.
ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در این مراسم به خبرگزاری صداوسیما گفت: تعریض و رفع خطر راه دسترسی منطقه قره کهریز، تأمین آب شرب و کشاورزی و همچنین مشکل تفکیک و ساخت و ساز اراضی زراعی از جمله مهمترین مشکلات و مطالبات مردم منطقه است که با حضور مدیران راهکارهای حل این مشکلات بررسی میشود.