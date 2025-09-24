در بازدید معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، ظرفیت‌های بندری و ترانزیتی مجتمع شهیدرجایی بندرعباس معرفی و در این زمینه تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیدعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران هدف از این بازدید را توسعه همکاری‌های پشتیبانی و حمل و نقل بین دو کشور عنوان کرد.

سعید رسولی افزود: مذاکراتی برای ادامه همکاری و سرمایه گذاری در بنادر ایران صورت میگیرد.

وی گفت: مقرر شد کمیته مشترکی برای گفت‌و‌گو‌های کارشناسی و نحوه همکاری تشکیل شود.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز گفت: کریدور شمال - جنوب، از جنوب آغاز می‌شود.

شاهین مصطفی یف افزود: ترمینال راه آهن شهر آستارای ایران، تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

وی گفت: ما برای همکاری‌های آینده با طرف ایرانی مذاکرات خواهیم داشت و به همین علت به این بندر سفر کردیم.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان افزود: حمل و نقل و همکاری‌های پشتیبانی از مهم‌ترین حوزه‌های مذاکرات بین دو کشور است.