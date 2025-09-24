به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: ۲ مناسبت هفته گردشگری و هفته فرهنگی تهران برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در رابطه با ثبت روزی به نام تهران در تقویم رسمی کشور بیان کرد: شورای اسلامی شهر تهران در ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ پیشنهاد نامگذاری روز تهران را به شورای فرهنگ عمومی استان ارائه داد؛ این موضوع تا سال ۱۴۰۲ بی‌نتیجه ماند، اما شورای شهر در ۱۶ مهر ۱۴۰۲ مجدداً بر آن تأکید کرد و در نهایت ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ شورای فرهنگ عمومی استان آن را تصویب کرد.

به گفته رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، به‌زودی این موضوع در شورای فرهنگ عمومی کشور نیز مطرح خواهد شد تا روز تهران به تقویم رسمی کشور افزوده شود.