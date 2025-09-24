خبر‌هایی از برنامه‌های بصیرتی زیارتی برای بازنشستگان فراجا، تجلیل از مادران و همسران شهدا در گرگان تا آغاز فعالیت مرکز نفس در مینودشت را در بسته خبری کوتاه ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در گرگان از برگزاری برنامه‌های بصیرتی ویژه بازنشستگان نیروی فراجا خبر داد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس اجلاسیه فاتحان مهر و ایثار و مقاومت در گرگان برگزار شد.

دانش آموزان جمعی از دختران دانش آموز با حضور در گلزار شهیدان کلاله ضمن عطر افشانی عهد بستند با کسب علم و دانش و معرفت، پاسدار آرمان‌ها و ارزش‌های شهیدان باشند.

مراسم بزرگداشت شهدای عقیلی محله کردکوی برگزار شد.

همچنین یاد و خاطره شهید محمدعلی میری در کلاله گرامی داشته شد.

در این مراسم، خانواده‌های شهدا و ایثار گران تجلیل شدند.

از تمثال شهید علی دنکوب، نخستین شهید استان گلستان، در فاضل‌آبادبخش کمالان رونمایی شد.

حجت‌الاسلام محمود ترابی امام جمعه گنبدکاووس در جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت: باید با ایجاد مجتمع‌های مختلف آموزشی در نقاط دور و نزدیک، امکانات مناسب آموزشی برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل فراهم کرد.

مرکز تخصصی نفس در شهرستان مینودشت فعالیت خود را اغاز کرد.

قربان تبار رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گرگاناز توزیع کالای خانگی بین یکصد خانواده تحت پوشش کمیته امداد با همکاری خیران خبر داد.

قرائی رئیس سازمان بسیج فرهنگیان گرگان در جمع گروه جهادی شهدای علمی بسیج فرهنگیان این شهرستان گفت: تابستان امسال ۹۵ معلم جهادی ۸۹۰ دانش آموز را تحت پوشش کلاس‌های آموزشی قرار دادند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دستگیری باند سارقان موبایل در این شهر خبر داد.