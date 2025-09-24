اهالی این منطقه از در دوران دفاع مقدس تاکنون با پایمردی و ولایتمداری خود، علاوه بر ایستادن در مقابل دشمن متجاوز درس شجاعت و آزادگی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ شهرستان‌های مرزی، مورد تجاوز تهاجم ناجوانمردانه رژیم بعث عراق قرار گرفتند، بعد از مقاومت کوتاه عشایر منطقه، شهرستان دهلران و شهر موسیان و روستا‌های دشت عباس به دست دشمن افتادند و مردم این مناطق راهی جز فرار و مهاجرت به سمت بخش کلات مورموری نداشتند، فاصله مورموری تا شهرستان دهلران ۵۰ کیلومتر است .

بخش عمده‌ای از جنگ زدگان در بخش کلات مورموری اسکان پیدا کردند و (شهرک شهید باهنر) یادگار آن دوران و بخشی هم به مرکز شهرستان آبدانان که (شهرک رجایی) بجا مانده از جنگ زدگان شهرستان دهلران است.

با ورود جنگ زدگان به بخش کلات عملا برای مدتی بعنوان خط مقدم جبهه محسوب میشد، چون ارتش عراق تا ۱۵ کیلومتری مورموری نفوذ کرده بود و جوانان آن زمان گرو‌های تشکیل دادند و راه نفوذ دشمن به این منطقه حساس و استراتژیک که نقش مؤثری در پشت جبهه برای رزمندگان ایفا می‌کرد را بستند.