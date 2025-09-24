به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهردار همدان، این مستند را گامی برای حفظ و انتقال دانش و تجربه‌های مدیریتی پیشکسوتان و مدیران شهری دانست.

سیدمسعود حسینی تأکید کرد: این اقدام بستری برای بهره‌مندی دستگاه‌های آینده از تجربیات ارزشمند مدیران سابق فراهم می‌آورد و می‌تواند چراغ راه مدیریت آینده شهر باشد.

ایرج سعدی، تهیه کننده‌ مستند هم گفت: این مستند در ۲۵ قسمت حدودا ۶۰ دقیقه ای به گفت‌و‌گو با ۲۵ نفر از شهرداران، مدیران، پژوهشگران و صاحبنظران تاریخ و فرهنگ همدان پرداخته است تا مجموعۀ جامعی از روایت‌ها و خاطرات ارزشمند در حوزۀ مدیریت شهری گردآوری شود.

در این مراسم، علاوه بر رونمایی از مستند تاریخ شفاهی، از تعدادی از عکس‌های مرحوم استاد محمدمهدی استعدادی نیز رونمایی شد.