به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ محمد خوش خلقت گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگه داری تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در شهر رشت و تایید صحت موضوع، ماموران انتظامی به همراه ماموران شرکت توزیع برق استان به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این مکان ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان کشف و متهم ۳۵ ساله پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از مردم خواست کرد هر گونه اطلاعات در خصوص کاربری و یا نگهداری دستگاه‌های ماینر غیرمجاز را فوری به سامانه پلیس امنیت اقتصادی استان به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.