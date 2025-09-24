پخش زنده
در آغازین روزهای بازگشایی مدارس، خیرین و موسسات مختلف با توزیع لوازمالتحریر و تجهیزات ورزشی، زمینه حضور بدون دغدغه دانشآموزان کمبضاعت در مدارس را فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در شهرستان سقز، ۱۵۰۰ بسته نوشتافزار برای دانشآموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه توسط بنیاد علوی تأمین و توزیع شد.
همچنین یکی از بانکهای عامل سقز بستههای لوازمالتحریر به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به دانشآموزان کمبضاعت اهدا کرد.
در قالب طرح «مهر با نشاط»، ۳۶۰ میلیون تومان تجهیزات ورزشی در مدارس شهرستان دهگلان توزیع شد.
در شهرستان قروه نیز ۱۶۲۰ بسته لوازمالتحریر توسط خیرین و کمیته امداد بین دانشآموزان مناطق شهری و روستایی توزیع شد. به همت بنیاد علوی، ۱۳۰۰ بسته لوازمالتحریر نیز میان دانشآموزان روستایی دهگلان توزیع شد.
این اقدامات موجب شد تا دانشآموزان کمبضاعت بدون دغدغه تجهیزات تحصیلی، آغاز سال تحصیلی خود را تجربه کنند.