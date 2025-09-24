برگزاری مسابقات «رفاقت مهر» در ایوان
مسابقات «رفاقت مهر» هلال احمر استان به میزبانی شهرستان ایوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سی و یکمین دوره مسابقات استانی «رفاقت مهر» با حضور ۸۰ نفر از اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان در ایوان برگزار شد.
در این رقابتها، تیم شهرستان هلیلان با کسب رتبه نخست به عنوان نماینده استان ایلام به مرحله کشوری راه یافت.
تیمهای ایلام و درهشهر نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
این مسابقات با هدف ارتقای مهارتهای امدادی و بشردوستانه جوانان عضو هلال احمر برگزار شد.