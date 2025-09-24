پخش زنده
مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر بوکس ۱۵ و ۱۶ مهر در سالن شهید شیرودی تهران برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر بوکس که از ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ با حضور هشت تیم آغاز شده بود به مرحله نیمه نهایی و نهایی رسیده است، این رقابتها ۱۵ و ۱۶ مهر در سالن ورزشگاه شیرودی تهران برگزار خواهد شد.
در گروه اول، چهار تیم نیروی زمینی، هیئت بوکس استان تهران، هیئت بوکس استان مرکزی و هیئت بوکس استان خوزستان (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت) به میزبانی اراک به مصاف هم رفته بودند. در پایان این مسابقات، تیم هیئت بوکس استان تهران به عنوان تیم اول و تیم هیئت بوکس استان مرکزی (اراک) به عنوان تیم دوم جواز حضور در مرحله نیمهنهایی را کسب کردند.
در گروه دوم، تیمهای هیئت بوکس شهرستان خوی، تیم رعد پدافند، هیئت بوکس مازندران و نیروی هوایی عقاب اصفهان به رقابت پرداختند. در نهایت، تیمهای رعد پدافند و نیروی هوایی عقاب اصفهان موفق به صعود به نیمهنهایی شدند.
لیگ برتر بوکس امسال با حضور هشت تیم در دو گروه برگزار شد و دو تیم برتر از هر گروه به نیمهنهایی راه یافتند.