به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان گفت: این مراسم با همکاری اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت برگزار می شود و در طی آن، بانوان پیشکسوت ستاد‌های پشتیبانی دفاع مقدس به روایت‌گری از روز‌های حماسه و ایثار در دوران دفاع مقدس و همچنین دفاع مقدس ۱۲ روزه خواهند پرداخت.

مهدی کریمی افزود: در ادامه این مراسم، از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی خواهر طاهره که در راستای کنگره ملی بزرگداشت خواهر دباغ برگزار شده بود، تجلیل به خواهد شد.