به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی استان مرکزی با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از بیانات رهبر معظم انقلاب تبعیت از ولایت فقیه و پاسداری از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ضامن پیشرفت کشور عنوان کرد.

ملت شریف و غیور ایران اسلامی

ما بسیجیان و خادمان هیئات مذهبی، ضمن محکومیت شدید زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهان‌خوار، حمایت قاطع خود را از فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مبنی بر عدم مذاکره با دولت آمریکا اعلام می‌داریم. این بیانیه در راستای وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه و پاسداری از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد.

بخش اول: تشریح مواضع و استدلال‌ها

۱. تحلیل وضعیت کنونی روابط با آمریکا:

همانطور که معظم‌له در بیانات نورانی خود به صراحت فرمودند، مذاکره با دولت آمریکا در شرایط کنونی، نه تنها سودی برای ملت ایران نخواهد داشت، بلکه ذره‌ای از مشکلات و فشار‌ها را نیز دفع نخواهد کرد. این تحلیل مبتنی بر تجربیات گذشته و ماهیت عهدشکنانه استکبار جهانی است. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که هرگونه تعامل با قدرت‌های سلطه‌گر، به ویژه آمریکا، بدون در نظر گرفتن اقتضائات ملی و اسلامی، همواره به زیان ملت ایران تمام شده است.

۲. استقامت در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار:

ملت ایران با تکیه بر غیرت دینی و ملی خود، هرگز اجازه نخواهد داد دستاورد‌های بزرگ علمی و هسته‌ای کشور که حاصل خون هزاران شهید و مجاهدت دانشمندان این مرز و بوم است، با فریب دشمنان از بین برود. علم و دانش هسته‌ای، نمادی از اقتدار و خودباوری ملی است و نظام سلطه همواره در صدد محدود کردن و از بین بردن این توانمندی‌ها بوده است.

۳. ماهیت فریبکارانه دشمن:

مذاکره با دولتی که در پیمان‌های بین‌المللی صداقت نداشته و همواره به تعهدات خود پایبند نبوده است، جز گشودن باب جدیدی برای فشار‌های بیشتر، نتیجه‌ای در برندارد. دشمن به دنبال تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع خود است و مذاکره را ابزاری برای رسیدن به این هدف می‌داند.

۴. اولویت منافع ملی و اسلامی:

در سایه رهنمود‌های پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب، منافع بلندمدت و پایدار ملت ایران در گرو استقامت، خودکفایی و اتکا به توانمندی‌های داخلی است. عبور از تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی، نه از طریق تعامل با دشمن، بلکه با اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی حاصل خواهد شد.

بخش دوم: اعلام آمادگی و پایبندی

۱. تبعیت از ولی امر مسلمین:

ما بسیجیان و خادمان هیئات مذهبی، همواره گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب بوده و آماده‌ایم تا در تمامی عرصه‌ها، از آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال کشور دفاع کنیم. این تبعیت، ریشه در اعتقاد عمیق به ولایت فقیه و درک صحیح از رسالت تاریخی خود در قبال نظام اسلامی دارد.

۲. هوشیاری در برابر توطئه‌ها:

در مقابل هرگونه تلاش برای ضربه زدن به کیان نظام اسلامی و تفرقه‌افکنی در میان صفوف ملت، همچون سدی پولادین ایستاده‌ایم و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان این ملت خواهیم زد.

۳. تشریح ظرفیت‌های داخلی:

قابلیت‌های علمی، فنی و نظامی کشور، حاصل خودباوری و اتکاء به خداوند متعال است. ملت ایران نشان داده است که در سایه وحدت و همدلی، قادر به غلبه بر تمامی مشکلات و دستیابی به قله‌های پیشرفت خواهد بود.

۴. اهمیت بصیرت در فتنه:

در این برهه حساس تاریخی، بصیرت و هوشیاری ملت ایران در برابر ترفند‌های دشمنان، نقشی کلیدی در حفظ و ارتقاء دستاورد‌های انقلاب اسلامی دارد.

بخش سوم: نتیجه‌گیری و ابراز وفاداری

۱. تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب:

ما بسیجیان و خادمان هیئات مذهبی، با تأسی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری، بار دیگر با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و شهدا تجدید بیعت نموده و بر پیمان خویش با انقلاب اسلامی تأکید می‌کنیم.

۲. حمایت از مواضع اصولی:

هرگونه مذاکره بی‌حاصل و بر مبنای ذلت، از سوی ملت ایران مردود است و ما در کنار ملت بصیر و با بصیرت، از مواضع اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه با تمام توان دفاع خواهیم کرد.

۳. دعای خیر برای رهبری:

از خداوند متعال، طول عمر با عزت و صحت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مسئلت داریم تا همواره چراغ راه هدایت ملت ایران باشند.