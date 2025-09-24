همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در فضایی آکنده از شور انقلابی و دفاع مقدس، زنگ مهر و مقاومت در دبیرستان پسرانه امام حسین بیرجند به صدا در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در این مراسم گفت: از میان ۱۲ پدر علم کشور ۶ نفر، از پرورش‌ یافتگان این خطه هستند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های علمی و تاریخی خراسان جنوبی است.



هاشمی افزود: آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در استان با آمادگی کامل و برنامه‌ریزی دقیق انجام شد و بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز پایه اول تحصیل خود را آغاز کردند.









