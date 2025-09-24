به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر سیامک ریماز گفت: اعضای بدن معصومه داداشی هادی گوابر ۴۰ ساله، اهل رودسر که بر اثر خونریزی مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد.

وی افزود: کلیه‌ها و کبد این شخص با رضایت خانواده اش، در بیمارستان رازی رشت و بیمارستان بوعلی سینای شیراز به بیماران بدحال اهدا شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به نشانی Www.ehdacenter. Ir ، برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.