با استقبال باشکوه مردم ورزشدوست، مدال آوران خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب وارد اهواز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قهرمانان خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران پس از درخشش در مسابقات جهانی زاگرب با استقبال مردم قدرشناس خوزستانی وارد فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی شدند.
استاندار خوزستان در این مراسم گفت: مدالآوران کشتی فرنگی تیم ملی ایران افتخار آفریدند و با ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، عزت و میهندوستی را به نمایش گذاشتند.
محمدرضا موالیزاده افزود: به ملت بزرگ ایران و مردم شریف خوزستان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میشود. این جوانان حقیقتاً افتخار آفریدند و باعث خوشحالی مردم شدند. به حمدالله توانستند نتایج خوبی کسب کنند و نوع رفتارشان در مقابل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند بود. گویی یک ملت در مقابل این پرچم ادای احترام میکند، زیرا این قهرمانان، نماینده یک ملت بزرگ در آن مسابقات و در آن عرصه بودند.
استاندار خوزستان با اشاره به حمایتهای استان از ورزش کشتی، تاکید کرد: پشتیبانیهای لازم از رشته کشتی، چه فرنگی و چه آزاد، و نیز سایر رشتهها انجام خواهد شد. تمهیداتی در نظر گرفته شده تا هدایایی به مدال آوران تقدیم شود و موضوع اشتغال آنها پیگیری خواهد شد. امید است که شاهد شکوفایی هرچه بیشتر قهرمانان و پهلوانان در این عرصهها باشیم.
در مسابقات جهانی زاگرب امین میرزازاده و سعید اسماعیلی نشان طلا، علیرضا مهمدی و پیام احمدی نشان نقره، سید دانیال سهرابی نشان برنز را کسب و علیرضا عبدولی در جایگاه پنجم ایستاد.