مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با اعلام حمایت از بیانات عالمانه و منطبق بر واقعیات رهبر معظم انقلاب بیانیهای را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جمعی از اساتید حوزههای علمیه خواهران استان مرکزی از بیانات عالمانه رهبر معظم انقلاب و با تشکر از مواضع مبتنی بر شواهد حقوقی و تاریخی ایشان اعلام حمایت کردند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
تجربههای تلخ ایران از توافق با آمریکا، از بیانیه الجزایر پس از انقلاب اسلامی تا برجام، همگی نشاندهنده بدعهدی این کشور است.
در حالی که در برجام، دولت ایران با سخاوت بسیار تمامی تعهدات خود را بهصورت پیشدستانه انجام داد و امتیازات زیادی به طرف مقابل واگذار کرد؛ اما دولت آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد و با خروج یکجانبه از توافق، بار دیگر ثابت کرد که هیچگونه پایبندی به قوانین بینالمللی ندارد. این رفتار تنها محدود به ایران نیست؛ نمونههایی مانند پیمان ورسای، پیمان سالت ۲ با اتحاد جماهیر شوروی، توافق Agreed framework با کره شمالی، و پیمان اوکاس با استرالیا و فرانسه، همگی گواهی بر عهدشکنیهای مکرر آمریکا در صحنه بینالمللی هستند.
حتی متاسفانه دولتهایی که به آمریکا اعتماد کردند نیز در بزنگاههای حساس، قربانی سیاستهای خودخواهانه آن شدند. سرنوشت صدام در عراق، حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی، اشرف غنی در افغانستان و اخیرا بدعهدی نسبت به اوکراین و کانادا نشاندهنده این واقعیت است که آمریکا حتی به دوستان خود نیز رحم نمیکند.
تجارب تاریخی بهوضوح اثبات میکند که اعتماد به آمریکا نهتنها عاقلانه نیست، بلکه میتواند عواقب جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و به بیان رهبر فرزانه انقلاب هبر انقلاب که در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملّت ایران فرمودند: «مذاکره با آمریکا برای مسئله هستهای و شاید مسائل دیگر بنبست محض است آمریکا در همه چیز خُلف وعده میکند، در همه چیز دروغ میگوید، فریب اعمال میکند. وقت و بیوقت تهدید نظامی میکند، اگر دستشان برسد اشخاص را ترور میکنند، یا مراکز هستهای را بمباران میکنند؛ با این طرف نمیشود مذاکره کرد، نمیشود با اطمینان و اعتماد نشست و حرف زد، و حرف شنید و قرار گذاشت.»
تاریخ روابط ایران و آمریکا مملو از اقدامات خصمانه و غیرقابل انکار علیه ملت شریف ایران است؛ که حتی پیش از انقلاب اسلامی ایران نیز این خصومت نسبت به جامعه ایرانی قابل ملاحظه است.
به عنوان نمونه از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق، تحمیل کاپیتولاسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران، کودتای نوژه، حمله آمریکا به کشتیها و سکوهای نفتی ایران، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و تأمین سلاحهای شیمیایی و حمایت لجستیکی از رژیم بعث، تا ساقط کردن پرواز ۶۵۵ ایرانایر و ترور دانشمندان هستهای و ترور شهید سلیمانی و خروج از برجام دولت آمریکا در برابر ملت ایران رفتار خصمانهای داشته است.
از اینرو، هشدار میدهیم که هرگونه اقدام در راستای مذاکره با آمریکا میتواند عواقب جبرانناپذیری برای امنیت و استقلال ملی ایران به همراه داشته باشد.
اعتقاد ما این است که مقامات مسئول کشور باید تمام توان خود را به استفاده از ظرفیتهای داخلی اختصاص دهند و از آدرسگیری به راهحلهای بیرونی که تاریخ آنها با بدبینی و بدعهدی پر است، اجتناب کنند و راهحلهای موثر برای چالشهای کشور، در تقویت مؤسسات داخلی، توسعه فناوری، تشویق تولید داخلی، و تقویت هویت فرهنگی و ملی جستوجو نمایند؛ و همصدا با رئیس جمهور شهیدمان رجایی فریاد میزنیم: «اگر آمریکا و همفکرانش بگویند سازش کنید تا به شما گندم بدهیم، ما یک نان را سی و شش میلیون نفری خواهیم خورد، اما هرگز زیر بار این ذلت نخواهیم رفت.»
سخنان حکیم فرزانه خود را که یکی از صریحترین بیانات یک دهه اخیر ایشان در تبیین مضرات مذاکره با آمریکا و اهمیت غنیسازی بود، با جان دل شنیده و عمل خواهیم کرد و مذاکرات با آمریکا را محکوم کرده و از دولتمردان کشور خواهان عمل به بیانات ایشان هستیم.