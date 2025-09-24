به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و سیما مرکز مهاباد، محصولی طبیعی و ارگانیک که با خاصیت درمانی، طعم و بوی مطبوع، طرفداران زیادی دارد.

سماق در این منطقه در مزارع شیب دار، دیمی و به صورت نهال و پاجوش کشت می‌شود.

خوشه‌های خشک سماق پس ازآسیاب و الک زنی روانه بازار‌های مصرف میشود.

سردشت، قطب تولید سماق درآذربایجان‌غربی است، اما نبود صنایع تبدیلی و فرآوری و همچنین ضعف در برندسازی، حلقه گمشده زنجیره تولید این محصول ارزشمند است.

برداشت سماق در سردشت از نیمه شهریورآغاز و تا اواخر مهر ادامه داردو برای۱۳ هزار نفر شغل ایجاد می‌کند.