برداشت این محصول ارگانیک از باغهای سردشت آغاز و پیش بینی میشود هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و سیما مرکز مهاباد، محصولی طبیعی و ارگانیک که با خاصیت درمانی، طعم و بوی مطبوع، طرفداران زیادی دارد.
سماق در این منطقه در مزارع شیب دار، دیمی و به صورت نهال و پاجوش کشت میشود.
خوشههای خشک سماق پس ازآسیاب و الک زنی روانه بازارهای مصرف میشود.
سردشت، قطب تولید سماق درآذربایجانغربی است، اما نبود صنایع تبدیلی و فرآوری و همچنین ضعف در برندسازی، حلقه گمشده زنجیره تولید این محصول ارزشمند است.
برداشت سماق در سردشت از نیمه شهریورآغاز و تا اواخر مهر ادامه داردو برای۱۳ هزار نفر شغل ایجاد میکند.