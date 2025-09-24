پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: استان به دلیل داشتن شهرک صنعتی تخصصی و وجود نیروی انسانی توانمند در حوزه فناوری اطلاعات، از ظرفیت خوبی برای سرمایهگذاری در این بخش مهم برخوردار است.
به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، روح الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم روز چهارشنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در سالن همایشهای اتاق بازرگانی قم بیان کرد: این استان در حوزههای مختلف اقتصادی فرصتهای خوبی برای سرمایهگذاری دارد که یکی از بهترین آنها سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات است.
وی افزود: در قم علاوه بر استقرار پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان، نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات که دارای دانش و مهارت بالایی هستند نیز وجود دارند، بنابراین به این حوزه و اقتصاد دانش بنیان توجه داریم و از هرگونه سرمایهگذاری در آنها حمایت میکنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: این استان پذیرای اتباع از ۱۲۰ کشور جهان میباشد که این موضوع فرصت بینظیری را در موضوع جذب سرمایهگذاری فراهم آوردهاست.
ابراهیمی تاکید کرد: در جریان جذب سرمایهگذاران علاقهمند به فعالیتهای تولیدی در قم، از استقرار واحدهای صنعتی استقبال میکنیم که هم منطبق بر سند آمایش استان و هم ارزش افزوده خوبی به دنبال داشته باشد.
وی گفت: توجه به موضوع زیارت و گردشگری مذهبی نیز در قم همواره مورد نظراست، در همین رابطه از سرمایهگذاری در بخش تکمیل و توسعه زیرساختهای گردشگری در استان حمایت میکنیم.