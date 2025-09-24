به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، وزیر نیرو در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: سال گذشته کسری حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار مگاوات ثبت شده بود، اما امسال توانستیم بخشی از آن را جبران کنیم.

عباس علی‌آبادی خاطرنشان کرد: کشور با وجود محدودیت منابع مالی و شرایط سخت تحریمی، گام‌های بلندی در مسیر توسعه صنعت آب و برق برداشته است به نحوی که تاکنون چهار هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی حرارتی در کشور ایجاد کرده‌ایم و برنامه مدونی برای افزودن هفت هزار مگاوات دیگر در دست اجرا داریم.

وی اظهار داشت: کشور وارد دوره پنج ساله خشکسالی شده و باید برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی کرد بر همین اساس طرح‌های گسترده‌ای برای مقابله با محدودیت منابع آبی و مصرف بهینه انرژی در دست اجراست.

علی‌آبادی با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در کشور بالاست، تصریح کرد: برای اصلاح این شاخص باید روی بهبود بهره‌وری و جلوگیری از ورود تجهیزات بی‌کیفیت به کشور تمرکز کنیم که این موضوع در شورای عالی انرژی نیز بررسی شده است.

وی گفت: در دولت چهاردهم اراده جدی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی وجود دارد و تاکنون هیچ مبلغی بدون بازگشت پرداخت نشده و سرمایه‌گذاری‌ها با مدل‌های اقتصادی پایدار طراحی شده است تا علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، بخش خصوصی نیز حضور موثری در این حوزه داشته باشد.

وزیر نیرو همچنین اظهار داشت: از ابتدای انقلاب تاکنون خدمات گسترده‌ای در حوزه آب و برق در کشور انجام شده و امروز ایران در صنعت آب و برق در منطقه بی‌رقیب و در دنیا در برخی حوزه‌ها کم‌نظیر است.

به گفته علی آبادی کالا‌های این صنعت با افتخار به سراسر جهان صادر می‌شود و مشتریان با انگیزه بالا خواستار خرید آن هستند.

وی همچنین به برنامه‌های وزارت نیرو در لرستان اشاره کرد و گفت: در سفر به خرم‌آباد طرح های مهمی افتتاح و تعدادی نیز آغاز خواهد شد از جمله آنها تکمیل نیروگاه خرم‌آباد است که واحد دوم آن به سرعت وارد مدار خواهد شد و بخش بخار نیز به اجرا درمی‌آید.

وزیر نیرو یادآور شد: همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان با آمادگی احداث تا هزار مگاوات ظرفیت جدید دنبال خواهد شد.

علی آبادی ادامه داد: لرستان در شاهراه انتقال برق شمال به جنوب کشور قرار دارد و همین موقعیت، توسعه و تقویت شبکه برق استان را ضروری کرده بنابراین در این سفر احداث پست‌های جدید و تقویت زیرساخت‌های انتقال برق نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح‌های آبرسانی روستایی گفت: حدود ۱۳۰ روستا و در قالب پروژه‌های اجتماعی ۱۳۲ روستای لرستان از آب آشامیدنی پایدار برخوردار خواهند شد علاوه بر این، یک سد مهم نیز در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

علی‌آبادی با تأکید بر شرایط خاص کشور اظهار داشت: ما در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار داریم و با وجود پیام‌های تهدیدآمیز دشمنان، کشور به رهبری مقتدرانه توانسته است عزتمندانه پاسخ‌های قاطع ارائه کند که در چنین شرایطی توسعه کشور باید با نگاه به آینده و طرح‌های جامع ادامه یابد.