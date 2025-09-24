با هدف افزایش آگاهی و مهارت پزشکان و کارکنان، دوره آموزشی فرآیند فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی امروز در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در حال حاضر ۱۸ تا ۱۹ هزار بیمار در کشور در انتظار پیوند عضو هستند و هر دو تا سه و نیم ساعت یک نفر به دلیل نرسیدن عضو جان خود را از دست می‌دهد، در حالی که سالانه ۵ تا ۸ هزار مورد مرگ مغزی در کشور رخ می‌دهد.

به همین منظور، امروز پزشکان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گرد هم آمدند تا تجربیات و دانش خود را به اشتراک بگذارند.

فتحی‌پور، برگزارکننده این دوره، محورهای آموزشی شامل شناسایی موارد مشکوک، معاینات بالینی و تشخیص، مراقبت و نگهداری، نخستین ارتباط و ارائه خبر مرگ مغزی، وضعیت و جایگاه اهدا عضو و بررسی ابعاد اجتماعی آن در جامعه را تشریح کرد.

در استان کردستان، در حال حاضر دو مرکز پیوند مغز استخوان و کلیه فعال است.

وی در مصاحبه‌ای یادآور شد: هر فرد مرگ مغزی می‌تواند با اهدای اعضای حیاتی خود جان ۸ نفر را نجات دهد.