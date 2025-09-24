تیم شهرداری نوشهر در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال، مقابل مهمانش هوادار به نتیجه مساوی بدون گل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته پنجم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴؛ دیروز سه‌شنبه ۱ مهر و امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز چهار‌شنبه دوم مهرماه در تهران مهمان تیم هوادار بود که مقابل میزبانش به نتیجه مساوی بدون گل دست یافت.

شاگردان کیانوش رحمتی در تیم شهرداری نوشهر که به فکر متوقف کردن تیم صدرنشین هوادار بودند موفق به کسب یک امتیاز ارزشمند از این بازی خارج از خانه شدند.

شهرداری نوشهر با این مساوی در پایان هفته پنجم با ۱ برد، ۲ مساوی و ۲ باخت ۵ امتیازی شد.

تیم نساجی مازندران هم عصر دیروز در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف نیروی زمینی تهران رفت و در پایان با گل دقایق وقت اضافه مهمانش را شکست داد و با ۱۱ امتیاز و هم امتیاز با تیم هوادار در رده دوم جدول قرار گرفت.

نتایج دیدار‌های هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال:

سه‌شنبه یکم مهر

مس سونگون ۰ مس کرمان ۱

نساجی مازندران ۱ نیروی زمینی تهران ۰

آریو اسلامشهر ۰ فرد البرز ۰

چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴

داماش گیلان ۰ سایپا تهران ۲

بعثت کرمانشاه ۲ صنعت نفت آبادان ۱

مس شهر بابک ۱ نود ارومیه ۱

هوادار تهران ۰ شهرداری نوشهر ۰

شناور سازی قشم _ نفت بندرعباس

نفت و گاز گچساران _ پارس جنوبی جم