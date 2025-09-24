به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مهدکودک کریمه حرم مطهر بانوی کرامت همزمان با ترم پاییز از کودکان دو سال قبل از دبستان ( ۴ تا ۵ سال) برای دوره قرآنی” آیه های مهربانی” ثبت نام می کند.

دوره “آیه های مهربانی” به منظور برای کودکان ۴ تا ۵ سال است و کودکان در این دوره ۲۵ آیه از قرآن کریم را در قالب بازی، نمایش عروسکی، قصه گویی و انجام فعالیت های خلاقانه حفظ کرده و با مفاهیم آیات آشنا می‌شوند.

تقویت هویت دینی کودک، توجه به موضوعات و مناسبت‌های ملی و مذهبی از دیگر فواید و اهداف حضور در این دوره قرآنی برای کودکان است.

این دوره قرآنی در طول سه ترم برای کودکان برگزار می شود و به کودکانی که موفق به کسب امتیاز قبولی در دوره شوند در پایان ترم سوم گواهینامه پایان دوره ارائه می شود.

ثبت ‌نام این دوره قرآنی از ۲۹ شهریور ماه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

خانواده ها برای کسب آگاهی بیشتر در مورد این دوره همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۳ می توانند با شماره ۳۷۱۷۵۵۱۷ تماس بگیرند و همچنین برای عضویت در کانال مهد کریمه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند عدد ۱۱۱ را به شماره پیامک ۳۰۰۰۱۱۲۲ ارسال کنند.