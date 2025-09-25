پخش زنده
شرکتی دانش بنیان در اصفهان محصولات و سامانههای فناورانه برای صنایع دریایی، حملونقل برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، لوازم خانگی و صنایع بزرگ فولادتولید می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، یکی از شرکتهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ با تمرکز بر طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته در حوزههای اتوماسیون صنعتی، موتورهای مغناطیس دائم و مبدلهای الکترونیک قدرت توان بالا، آغاز کرده است. این شرکت با تکیه بر توانمندیهای داخلی، در صنایع متعددی همچون صنایع دریایی، حملونقل برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، لوازم خانگی و صنایع بزرگ فولاد، فعالیت میکند. از جمله کاربردهای محصولات تولیدی این شرکت را می توان به هیترهای القایی، اینورترهای صنعتی، سامانههای ناوبری، تابلو برقهای پیشرانش شناورهای هوشمند زیرسطحی و سیستمهای حفاظت فیدرهای فشارقوی اشاره کرد. از دیگر دستاوردهای فناورانه این شرکت، طراحی و پیادهسازی سیستمهای مانیتورینگ و کنترل در پروژههای متنوع صنعتی است. همچنین طراحی ربات لیفت خودرو، پروژه اتوماسیون پارکینگ طبقاتی مکانیزه و طرح اتوماسیون صنعتی در شرکت فولاد آلیاژی اصفهان از جمله نمونههای موفق بومیسازی فناوری در این شرکت به شمار میروند.
این شرکت دانشبنیان با رویکرد حل مسائل بومی صنعت و پاسخ به نیازهای فنی کشور، نقش مؤثری در کاهش وابستگی به فناوریهای وارداتی ایفا کرده و در مسیر تحقق خودکفایی صنعتی گام برداشته است. اقدامات موفق این شرکت دانش بنیان در سالهای گذشته باعث شد تا در هفدهمین جشن سپاس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، رتبه دوم در گروه شرکتهای بین یک تا دو سال استقرار در مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را از آن خود کند.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بهعنوان یکی از ارکان مهم و پیشرو زیستبوم فناوری و نوآوری در توسعه فناوریهای روز، زمینه حمایت و رشد دانشبنیانها و همچنین تجاریسازی محصولات فناورانه را فراهم کرده است.