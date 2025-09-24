مانور عملیاتی آتشنشانان داوطلب در قزوین: آمادگی برای بحرانها
به مناسبت روز ایمنی و آتشنشانی، مانور عملیاتی آتشنشانان داوطلب با هدف افزایش آمادگی در مواقع بحرانی در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مانور، آتشنشانان داوطلب، توانمندیهای خود را در حوزههای مختلف امداد و نجات و اطفای حریق به نمایش گذاشتند.
بخشی از مانور به تمرین امدادرسانی در حوادث جادهای اختصاص داشت. داوطلبان، عملیات رهاسازی مصدوم از خودرو را با استفاده از ابزارهای برش و نجات تمرین کردند.
تمرین حمل مصدوم با استفاده از برانکارد نیز از دیگر بخشهای این مانور بود که با دقت و مراقبت ویژه برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر به مصدوم انجام شد.
آموزشهای عملی و نظری برای اطفای حریق، به خصوص حریقهای آشپزخانه، ارائه شد. بر روی این نکته تاکید شد که در صورت داغ شدن روغن، از ریختن آب خودداری شود زیرا این کار بسیار خطرناک است.
همچنین به داوطلبان آموزش داده شد که در هنگام اطفای حریق، ابتدا جهت باد را در نظر بگیرند، سپس خاموشکننده را تکان داده و به سمت آتش پیش بروند.
آبرسانی به برج عملیاتی نیز از دیگر برنامههای این مانور بود که توانایی داوطلبان در تامین آب برای عملیات اطفای حریق را مورد سنجش قرار داد.
این مانور با هدف بالا بردن توان فنی داوطلبان سازمان آتشنشانی برگزار شد. همانطور که مسئولان آتشنشانی قزوین تاکید کردند، در مواقع بحرانی، از نیروهای داوطلب برای امدادرسانی در سطح شهر استفاده میشود. آتشنشانی قزوین نزدیک به ۴۰۰ داوطلب آتشنشان افتخاری دارد که نقش مهمی در تامین ایمنی شهر ایفا میکنند.