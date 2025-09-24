پخش زنده
۳۲۰ بسته لوازم مورد نیاز سال تحصیلی، بین دانشآموزان کم برخوردار منطقه آزاد انزلی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: برای تهیه این بستهها که شامل ۳۰ قلم انواع لوازم تحریر و ملزومات آموزشی ضروری برای تحصیل است، بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
مصطفی طاعتی مقدم افزود: این اقلام از امروز دوم مهرماه از سوی مدیران مدارس، بین دانشآموزان کم برخوردار منطقه توزیع شد.
وی هدف از اجرای این طرح را کاهش دغدغههای خانوادهها در تأمین ملزومات آموزشی و فراهم کردن شرایط برابر برای آموزش و پیشرفت تحصیلی تمامی دانشآموزان عنوان کرد.