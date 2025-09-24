به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو آقایان «جام خلیج فارس»، یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی با حضور ۵۷ بازیکن آزاد و ۹ تیم از سوم مهر به مدت دو روز در خانه تکواندو فدراسیون برگزار می شود.

هفته نخست این رقابت‌ها، سوم و چهارم مهر برگزار می‌شود. وزن کشی مسابقات اوزان فرد چهارشنبه دوم مهر و وزن کشی اوزان زوج سوم مهر خواهد بود.

در این دوره از مسابقات ۵۷ بازیکن آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار و یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی به رقابت خواهند پرداخت.

این دوره از مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه جایزه بزرگ (گرندپری) برگزار می شود.