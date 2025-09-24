پخش زنده
به مناسبت چهلوپنجمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس، جمعی از نویسندگان دفاع مقدس با مدیرکل صداوسیمای استان زنجان، دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ به مناسبت چهلوپنجمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس، جمعی از نویسندگان دفاع مقدس به همراه مادر شهیدان خالقی پور با دکتر آلامین، مدیرکل صداوسیمای استان زنجان، دیدار و گفتگو کردند.
روایت های متفاوت از شهدا و رزمندگان
دکتر آلامین، در این دیدار که با حضور مادر شهیدان خالقی پور (مادر سه شهید سرافرازِ زنجانی) برگزار گردید، با اشاره به روایت متفاوت از شهدا و رزمندگان گفت: نویسندگان دفاع مقدس به جای تمرکز صرف به نبردهایِ خط مقدم، به زندگی و شهادت کسانی که در پشت جبهه فعال بوده اند نیز بپردازند تا زاویه جدیدی در روایت های دفاع مقدس خلق شود و خوانندگان را با دنیای متفاوتی آشنا کند. برای مثال زندگی و شهادت یک تعمیرکار خودرو، مسئول تدارکات یا پرستار که در پشت حضور داشته و به شهادت رسیده اند کمتر روایت شده است.
داستان های بعد از جنگ
مدیرکل صداوسیمای استان زنجان افزود: روایتِ تجربه زیستهی رزمندگان و مردمی که بعد از جنگ به زندگی برگشته اند و بر آسیب های ناشی از جنگ غلبه کرده اند، سوژه های مناسبی برای روایت های جذاب است که حکایت از پایداری و مقاومت یک ملت دارد. از این رو اگر نویسندگان به این بخش از رخدادهای جنگ نیز بپردازند آثار جذاب تری خلق خواهند کرد.
پرداختن به شهدای زن
دکتر آل امین در ادامه به بیان اهمیت تبیین نقش زنان در دفاع مقدس گفت: گاهی روایت های مردانه از جنگ بر بیان نقش هایی زنان در جنگ غلبه می کند. زنان هم در پشتیبانی از جنگ و هم به عنوان مادران، همسران و دختران رزمندگانِ حاضر در جنگ، نقش های مهمی را بر عهده داشته اند که روایت آنها می تواند مانند نیمه دیگر ماه، کامل کنندهی فداکاری های رزمندگان در دفاع مقدس باشد.
تبادل نظر برای غنیسازی ادبیات مقاومت
در ادامه این نشست، حاضران به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره گسترش آموزههای دفاع مقدس پرداختند و مسیرهای جدیدی برای بهرهگیری بهتر از این میراث معنوی ارائه کردند.