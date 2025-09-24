به مناسبت چهل‌وپنجمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس، جمعی از نویسندگان دفاع مقدس با مدیرکل صداوسیمای استان زنجان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ به مناسبت چهل‌وپنجمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس به همراه مادر شهیدان خالقی‌پور با دکتر آل‌امین، مدیرکل صداوسیمای استان زنجان، دیدار و گفتگو کردند.

روایت‌هایی نو از شهدا و رزمندگان

در این دیدار که با حضور مادر سه شهید سرافراز زنجانی برگزار شد، دکتر آل‌امین با تأکید بر اهمیت ارائه زاویه‌های متفاوت در روایت‌های دفاع مقدس، گفت: لازم است نویسندگان صرفاً به نبردهای خط مقدم نپردازند و به زندگی و شهادت افرادی که در پشت جبهه نقش‌آفرین بوده‌اند نیز توجه کنند. روایت زندگی یک تعمیرکار خودرو، پرستار یا مسئول تدارکات که در پشت جبهه خدمت کرده و به شهادت رسیده، می‌تواند ابعاد کمتر دیده‌شده‌ای از دفاع مقدس را به تصویر بکشد.

داستان‌های پس از جنگ

مدیرکل صداوسیمای استان زنجان با اشاره به اهمیت ثبت تجربیات پس از جنگ افزود: روایت تجربه زیسته رزمندگان و مردمی که پس از جنگ به زندگی بازگشته و بر آسیب‌های ناشی از آن غلبه کرده‌اند، ظرفیت بالایی برای تولید آثار جذاب و الهام‌بخش دارد. این نوع روایت‌ها می‌تواند تصویری کامل‌تر از پایداری ملت ایران ارائه دهد.

نقش مغفول مانده زنان در دفاع مقدس

دکتر آل‌امین در ادامه سخنان خود، بر ضرورت پرداختن به نقش زنان در دوران دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: روایت‌های مردانه گاهی بر نقش‌های مهم زنان در جنگ سایه انداخته‌اند. در حالی‌که زنان، چه در قالب پشتیبان جنگ و چه در جایگاه مادران، همسران و دختران رزمندگان، نقش بی‌بدیلی در این حماسه ملی داشته‌اند. بازگو کردن این فداکاری‌ها، مانند نیمه پنهان ماه، تصویر دفاع مقدس را کامل می‌کند.

تبادل نظر برای غنای ادبیات مقاومت

در پایان این دیدار، نویسندگان حاضر به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در زمینه گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت پرداختند و راهکارهایی برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های ادبی و رسانه‌ای دفاع مقدس ارائه کردند.