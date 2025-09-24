پخش زنده
استاندار لرستان در جریان سفر وزیر نیرو به لرستان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، بر ضرورت پیگیری حقابه سد معشوره از محل رودخانه سیمره تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جریان سفر وزیر نیرو به لرستان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: باوجود منابع آبی ویژه در استان در سالهای گذشته بهره وری مناسبی از این ظرفیت منابع آبی برای توسعه لرستان، صورت نگرفته است.
سید سعید شاهرخی ادامه داد: با مطالعات گستردهای که در قالب برنامه ۵ ساله استان انجام دادهایم و باتوجه به تخصیص مناسبی که در بلند مدت برای استان فراهم شده، باید با ساخت سدها زمینه برای بهره وری مناسب از این ظرفیت، ایجاد شود.
استاندار لرستان گفت: باوجود تخصیص یک میلیارد مترمکعب آبی که در بلند مدت برای لرستان در نظر گرفته شده، در گذشته در زمینه ساخت سد توفیق نداشتیم یا اگر سدی هم ساخته شده در پایین دست آن شبکه آبیاری ایجاد نشده و استانی پرآب با کمترین بهره برداری از آب هستیم.
شاهرخی افزود: در چنین شرایطی از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی ما فقط ۲۲ درصد آنها آبی هستند که این آمار در برخی شهرستانها مانند کوهدشت ۱۱ درصد است.
وی ادامه داد: برای مثال اگر سد معشوره ساخته شود نه تنها کوهدشت بلکه ۶ شهرستان دیگر را هم پوشش میدهد و از کوچاندن مردم جلوگیری میشود.
وی تصریح کرد: از محل رودخانه سیمره در دولت قبل به شهرستان کوهدشت حق آبه تخصیص یافته ولی این کار نیز معطل مانده و باید پیگیری لازم برای تحقق این حقابه نیز صورت بگیرد.
استاندار لرستان گفت: در چنین شرایطی، وفاق و همدلی ویژهای بین نمایندگان استان ایجاد شده و در کنار حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان، روند توسعه استان تسریع میشود.
شاهرخی افزود: در این شرایط بهره وری مناسب از منابع آبی اجتناب ناپذیر است و اگر اتفاقی در حوزه سدسازی و ایجاد شبکه نیفتد، در مسیر توسعه استان هم اتفاقی نمیافتد.