\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062e\u0627\u0646\u0645 \u063a\u0632\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0633\u0648\u0644\u06cc \u062f\u0627\u0648\u0631 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0648 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0648\u0631 \u0642\u0627\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0642\u0636\u0627\u0648\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u067e\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u06a9\u0645\u0627\u0646 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0639\u0627\u0632\u0645 \u06a9\u0631\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06f3\u06f1 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u062a\u0627 \u06f7 \u0645\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u0648\u0627\u0646\u062c\u0648 \u06a9\u0631\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.