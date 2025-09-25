پخش زنده
سینماهای میزبان سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مجموعههای «سیتیسنتر»، «ساحل»، «رویاشهر» و «چهارباغ» بهعنوان سینماهای میزبان سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان معرفی شدند.
در روزهای برگزاری این جشنواره، پردیسهای سینمایی «سیتیسنتر» و «رویاشهر» به اکران فیلمهای بلند بخش ملی میپردازند.
پردیس سینمایی ساحل و چهارباغ نیز به عنوان خانه جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، میزبان داوران کودک و نوجوان خواهند بود.
️سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.