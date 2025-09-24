به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پنجمین دوره جشنواره روابط عمومی ها و مسئولیت اجتماعی، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی ‌نژاد سرخس با کسب عناوین ملی نشان عالی مسئولیت اجتماعی پیشرفته، تقدیرنامه انجمن بین المللی روابط عمومی IPRA و عنوان سفیر مسئولیت اجتماعی کشور و نیز دبیر برتر مسئولیت اجتماعی، به‌ عنوان سازمان‌ موفق و پیشرو در حوزه ارتباط با ذینفعان و فعالیت های مسئولیت اجتماعی معرفی شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

پنجمین دوره جشنواره روابط‌ عمومی و مسئولیت اجتماعی کشور با حضور مدیران و مسئولان کشوری، سازمان ها و فعالان عرصه مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی در سالن همایش کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد با ابراز خرسندی در این خصوص گفت: کاشت ۱۲ هزار اصله نهال، کاشت درخت تاغ برای مبارزه با بیابان زایی، حمایت از برنامه های مبارزه با ریزگردها، روکش آسفالت معابر روستایی همجوار پالایشگاه، بهسازی مدارس روستایی، تعویض درب و پنجره های مدارس روستایی و همکاری در برنامه های فرهنگی، مذهبی و ورزشی شهرستان از اقدامات این شرکت بوده است.

یحیی فیضی افزود: احداث هلی پد اورژانس هوایی شهرستان سرخس، بهسازی تصفیه خانه و نیز تعمیرات و بهسازی تجهیزات و تاسیسات بیمارستان لقمان سرخس، تعمیر آمبولانس های شبکه بهداشت و درمان شهرستان، بهسازی استخر وحدت شهرستان، ایجاد آکادمی ورزشی صنعت گاز، کمک رسانی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بخشی دیگر از فعالیت های پالایشگاه در حوزه مسئولیت های اجتماعی است که در راستای خدمت رسانی به جامعه پیرامون در شهرستان سرخس انجام شده است.

فیضی گفت: در این دوره، از میان بیش از ۱۰۰ سازمان و نهاد بزرگ شرکت کننده در جشنواره، ۴۶ سازمان واجد شرایط حضور در ارزیابی نهایی تشخیص داده شد و اثربخشی فعالیت های حوزه مسئولیت اجتماعی این سازمان ها مانند شرکت های فولادی، پتروشیمی، نفت و گاز، فناوری، ارتباطات و غیره در بخش های مختلف از جمله نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در سطح مدیریت و کارکنان، مشارکت در گفتمان سازی، عملکرد موثر روابط عمومی، شفافیت و پاسخ گویی، تدوین و اجرای راهبردها و برنامه های مسئولیت اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی داوران قرار گرفت.

پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌ نژاد طی سال‌ های اخیر با اجرای طرح‌ های متنوع در حوزه‌ های آموزش، بهداشت و درمان، محیط زیست، ورزش و عمران شهری، جایگاه برجسته‌ای در تحقق مسئولیت اجتماعی و خدمت به جامعه محلی کسب کرده است.