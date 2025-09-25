به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ صبح مهر، با گام‌هایی آهسته اما استوار آغاز شد؛ گام‌هایی که فرمانده‌ای برداشته بود، تا کودکی را تا مدرسه بدرقه کند.

نه فقط کودکی، بلکه فرزند شهیدی از تبار روشنایی. سردار، دستان فرزند شهید مهدی هادی را گرفت و در سکوتی پر از معنا، به او نشان داد که یاد پدر، تنها در قاب عکس نیست؛ در دل‌های بیدار و نگاه‌های همراه، هنوز زنده است.

شهید معزز «مهدی هادی» در اردبیهشت سال 1402 در مبارزه با جرائم اقتصادی شهر زنجان با قاچاقچیانی که قصد قاچاق مقادیر کالای قاچاق غیرمجاز را داشتند درگیر شد و به شهادت رسید.