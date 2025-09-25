پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ، فرمانده انتظامی استان زنجان، در اقدامی معنوی فرزندان شهدای والامقام را از منزل تا کلاس درس بدرقه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ صبح مهر، با گامهایی آهسته اما استوار آغاز شد؛ گامهایی که فرماندهای برداشته بود، تا کودکی را تا مدرسه بدرقه کند.
نه فقط کودکی، بلکه فرزند شهیدی از تبار روشنایی. سردار، دستان فرزند شهید مهدی هادی را گرفت و در سکوتی پر از معنا، به او نشان داد که یاد پدر، تنها در قاب عکس نیست؛ در دلهای بیدار و نگاههای همراه، هنوز زنده است.