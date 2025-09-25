به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ، علاقمندان برای شرکت در این فراخوان در بخش نوجوان، بزرگسال و داستانک با محوریت ایران قوی (جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی علیه ایران) تا ۱۰ آبان فرصت دارند.

دیگر راه های ارتباطی برلی ارسال اثر به این جایزه ادبی ارسال فایل به شماره: ۰۹۳۸۸۲۳۷۵۷ و آدرس دبیرخانه به نشانی خیابان ۲۲ بهمن، چهارراه علامه امینی ، ضلع غربی باغ غدیر، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان اعلام شده است.